У список олігархів може потрапити Веревський: збігаються три критерії ухваленого закону

Ухвалений законопроект № 5599 передбачає, що “особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:



бере участь у політичному житті;



має значний вплив на засоби масової інформації;



є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який є суб’єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;



підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року”.



У Веревського такі збіги є.

Вплив на політичне життя. Однозначно, так. Веревського називають бенефіціаром депутатської групи “Довіра”, а відтак він має безпосередній вплив на законодавчу владу в країні.

Головою групи “Довіра” виступає Олег Кулініч, колишній помічник Андрія Веревського, коли той був нардепом. Міжнародні організації публічно називають Кулініча лобістом “Кернел”, хоча лобізм в Україні офіційно заборонений. За версією “Інституту законодавчих ідей”, саме група “Довіра”, попри свою незначну чисельність, подає найбільше законопроектів з ознаками корупції.

Раніше “Кернел” допомагав також Віталій Хомутиннік, який був акціонером агрохолдингу і водночас головою комітету ВР з питань податкової та митної політики. Тому не дивно, що “Кернел” вже багато років у переліку найбільших одержувачів відшкодування ПДВ.

Має монопольне становище на одному з ринків. У 2018 році Антимонопольний комітет України заявив, що ринок соняшникової олії контролюють дві компанії — “Кернел” та “Сантрейд”. Тоді частку “Кернел” на ринку АМКУ оцінив у 35%, що фактично означає його монопольне становище. Нині “Кернел” демонструє дещо нижчі обсяги, утім рахувати обсяги варто у сукупності всіх олійних підприємств цієї групи.

Загальна вартість активів. За версією Forbes, Андрій Веревський посідає 16-е місце у списку найбагатших українців зі статками у 520 млн доларів, що безумовно більше визначених Президентом 80 млн доларів.

Тож, навіть не враховуючи вплив на ЗМІ, Андрій Веревський має всі шанси набути статус “олігарха” на підставі вищезазначених трьох критеріїв з чотирьох. Вирішальне значення при цьому матиме рішення і об’єктивність розрахунків АМКУ.

Разом з тим, до цього варто додати постійні земельні конфлікти “Кернел” з селянами і додатковий ризик потрапити під санкції РНБО через земельні махінації.