В список олигархов может попасть Веревский: совпадают три критерия принятого закона

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 13707 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129842 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 146188 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121371 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118838 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152907 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124240 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167411 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143480 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179790 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 32371 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 56428 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 35681 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 24995 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 37968 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 146212 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 152922 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313107 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 279885 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264507 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 129861 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 125981 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167412 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 122915 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122807 просмотра
Актуальное
В список олигархов может попасть Веревский: совпадают три критерия принятого закона

В список олигархов может попасть Веревский: совпадают три критерия принятого закона

Киев  •  УНН

 • 22310 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Вчера Верховная Рада приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). По меньшей мере трем критериям из списка отвечает Андрей Веревский, который имеет отношение к депутатской группе "Доверие" и владеет агрохолдингом "Кернел", сообщает УНН.

Принятый законопроект № 5599 предусматривает, что "лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, который одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков:

  • участвует в политической жизни;
  • может влиять на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;
  • подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".

У Веревского такие совпадения есть.

Влияние на политическую жизнь. Однозначно, да. Веревского называют бенефициаром депутатской группы "Доверие", а таким образом он имеет непосредственное влияние на законодательную власть в стране.

Главой группы "Доверие" выступает Олег Кулинич, бывший помощник Андрея Веревского, когда тот был нардепом. Международные организации публично называют Кулинича лоббистом "Кернел", хотя лоббизм в Украине официально запрещен. По версии "Института законодательных идей", именно группа "Доверие", несмотря на свою незначительную численность, подает больше всего законопроектов с признаками коррупции.

Ранее "Кернел" помогал также Виталий Хомутынник, который был акционером агрохолдинга и одновременно председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Поэтому неудивительно, что "Кернел" уже много лет в списке крупнейших получателей возмещения НДС.

Имеет монопольное положение на одном из рынков. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины заявил, что рынок подсолнечного масла контролируют две компании - "Кернел" и "Сантрейд". Тогда долю "Кернел" на рынке АМКУ оценил в 35%, что фактически означает его монопольное положение. Сейчас "Кернел" демонстрирует объемы несколько ниже, впрочем считать объемы стоит в совокупности всех масличных предприятий этой группы.

Общая стоимость активов. По версии Forbes, Андрей Веревский занимает шестнадцатое место в списке самых богатых украинцев с состоянием в 520 млн долларов, что безусловно больше определенных Президентом 80 млн долларов.

Поэтому, даже не учитывая влияние на СМИ, Андрей Веревский имеет все шансы получить статус "олигарха" на основании вышеупомянутых трех критериев из четырех. Решающее значение при этом будет иметь решение и объективность расчетов АМКУ.

Вместе с тем, к этому стоит добавить постоянные земельные конфликты "Кернел" с селянами и дополнительный риск попасть под санкции СНБО из-за земельных махинаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы