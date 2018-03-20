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Аграрії вимагають анулювати “правки Хомутинніка” до Податкового кодексу України

Аграрії вимагають анулювати “правки Хомутинніка” до Податкового кодексу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські аграрії вимагають від Верховної Ради повернути відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови “Всеукраїнської аграрної ради” Денис Марчук, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про зміни до Податкового кодексу України в частині скасування повернення ПДВ дрібним та середнім експортерам олійних культур, прийняті Верховною Радою у грудні минулого року.

"Певна група олігархічних структур, що мають вплив на ВР, прийняла ганебні рішення, які стосувалися скасування ПДВ при експорті технічних олійних культур. Тобто, аграрії, котрі виростили ріпак, сою, соняшник, будуть змушені продавати свою продукцію на 17-20% дешевше, тому що експортна ціна на них буде знижена. У свою чергу підприємства переробної галузі будуть скуповувати цю продукцію дешевше, а переробляючи її з доданою вартістю — зможуть заробити удвічі більше. Ми розцінюємо це як певний тиск на простих аграріїв. Відшкодування ПДВ при експорті технічних олійних культур має бути повернене“, — сказав Д.Марчук.

Законодавчу ініціативу аграрії приписують народному депутату від партії “Відродження”, члену Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталію Хомутинніку, оскільки такі податкові нововведення вигідні його компанії “Кернел”, що спеціалізується на переробці олійних. Минулого року “Кернел” відшкодував собі з бюджету понад 8 млрд грн. Цього року — вже понад 1,5 млрд грн.

"За нашими даними, у нього (В.Хомутинніка — ред.) є певна частка в групі компаній “Кернел”. Наскільки це відповідає дійсності — ми не знаємо, але те, що даний депутат має до цього (скасування відшкодування ПДВ — ред.) відношення — ми про це неодноразово говорили“, — пояснив він.

За даними Варшавської фондової біржі, минулого року В.Хомутиннік збільшив свою долю в “Кернел” з 5% до 6,59%.

Д.Марчук наголосив, що страйк аграріїв проти “правок Хомутинніка” буде безстроковим доти, доки Верховна Рада не поверне відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку.

"Аграрії намагаються показати владі свою категоричну незгоду з прийнятими під Новий рік змінами до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних культур. Ці акції відбуватимуться у багатьох територіях нашої держави, планується близько 15 перекриттів, що охопить 12 областей України“, — сказав він.

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. За підрахунками ВАР, якщо експортне відшкодування ПДВ для олійних буде скасований, збитки малих і середніх аграріїв сягнуть 6,2 млрд грн, додав В.Марчук.

Нагадаємо, скасування відшкодування ПДВ підтримав також народний депутат, член Аграрного Комітету ВР Олексій Мушак, який за даними ЗМІ, має родинні зв’язки з іншим співвласником “Кернел” Андрієм Веревським. 

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