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Аграрии требуют аннулировать "правки Хомутынника" в Налоговый кодекс Украины

Аграрии требуют аннулировать "правки Хомутынника" в Налоговый кодекс Украины

Киев  •  УНН

 • 150925 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинские аграрии требуют от Верховной Рады вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель председателя "Всеукраинской аграрной совета" Денис Марчук, передает УНН.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины в части отмены возврата НДС мелким и средним экспортерам масличных культур, принятые Верховной Радой в декабре прошлого года.

"Определенная группа олигархических структур, влияющих на ВР, приняла позорные решения, касающиеся отмены НДС при экспорте технических масличных культур. То есть, аграрии, которые вырастили рапс, сою, подсолнечник, будут вынуждены продавать свою продукцию на 17-20% дешевле, потому что экспортная цена на них будет снижена. В свою очередь предприятия перерабатывающей отрасли будут скупать эту продукцию дешевле, а перерабатывая ее с добавленной стоимостью - смогут заработать вдвое больше. Мы расцениваем это как определенное давление на простых аграриев. Возмещение НДС при экспорте технических масличных культур должно быть возвращено", - сказал Д.Марчук.

Законодательную инициативу аграрии приписывают народному депутату от партии "Відродження", члену Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталия Хомутынника, поскольку такие налоговые нововведения выгодны его компании "Кернел", специализирующейся на переработке масличных. В прошлом году "Кернел" возместил себе из бюджета более 8 млрд грн. В этом году - уже более 1,5 млрд грн.

"По нашим данным, у него (В.Хомутынника - ред.) есть определенная доля в группе компаний "Кернел". Насколько это соответствует действительности - мы не знаем, но то, что данный депутат имеет к этому (отмене возмещения НДС - ред.) отношение - мы об этом неоднократно говорили", - пояснил он.

По данным Варшавской фондовой биржи, в прошлом году Хомутынник увеличил свою долю в "Кернел" с 5% до 6,59%.

Д.Марчук подчеркнул, что забастовка аграриев против "поправок Хомутынника" будет бессрочным до тех пор, пока Верховная Рада не вернет возмещения НДС при экспорте сои и рапса.

"Аграрии пытаются показать власти свое категорическое несогласие с принятыми под Новый год изменениями в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким экспортерам масличных культур. Эти акции будут проходить во многих территориях нашего государства, планируется около 15 перекрытий, которые охватят 12 областей Украины", - сказал он.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым возвращается возмещения НДС при экспорте сои и рапса. По подсчетам ВАС, если экспортное возмещение НДС для масляных будет отменено, убытки малых и средних аграриев достигнут 6,2 млрд грн, добавил В.Марчук.

Напомним, отмену возмещения НДС поддержал также народный депутат, член Аграрного Комитета ВР Алексей Мушак, который по данным СМИ, имеет родственные связи с другим совладельцем "Кернел" Андреем Веревским.

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