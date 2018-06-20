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Аграрії отримали понад 200 млн грн компенсації за купівлю української сільськогосптехніки

Аграрії отримали понад 200 млн грн компенсації за купівлю української сільськогосптехніки

Київ • УНН

 • 12323 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 1 900 аграріїв отримали понад 200 млн грн компенсації за купівлю української сільськогосптехніки. Про це під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики сказав міністр економічного розвитку Степан Кубів, передає УНН.

“МЕРТ напрацювало Стратегію розвитку промисловості та запроваджує окремі заходи підтримки промисловості. Наприклад, близько 1900 аграріїв вже отримали понад 200 млн грн компенсації за купівлю української сільськогосподарської техніки”, — повідомив Кубів.

Раніше повідомлялось, що у Держбюджеті на цей рік передбачено 7,3 млрд гривень на сільське господарство.

Нагадаємо, цього року Кабінет міністрів розширив можливості агропідприємств у частині доступу до наявних фінансових ресурсів.

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