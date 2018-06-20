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Аграрии получили более 200 млн грн компенсации за покупку украинской сельхозтехники

Аграрии получили более 200 млн грн компенсации за покупку украинской сельхозтехники

Киев  •  УНН

 • 12315 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Около 1900 аграриев получили более 200 млн грн компенсации за покупку украинской сельхозтехники. Об этом во время отчета правительства за 2017 года в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики сказал министр экономического развития Степан Кубив, передает УНН.

"МЭРТ выработало стратегию развития промышленности и вводит отдельные меры поддержки промышленности. Например, около 1900 аграриев уже получили более 200 млн грн компенсации за покупку украинской сельскохозяйственной техники", - сообщил Кубив.

Ранее сообщалось, что в госбюджете на этот год предусмотрено 7,3 млрд гривен на сельское хозяйство.

Напомним, в этом году Кабинет министров расширил возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам.

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