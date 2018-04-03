Аграрії досі чекають під стінами ВР прийняття їх законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під Верховною Радою триває протест аграріїв проти скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур. Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради, передає УНН.
Мітинг аграріїв розпочався сьогодні о 9-й ранку. Протягом дня вони вимагали від народних депутатів скасувати так звані “правки Хомутинніка” та ухвалити їх законопроект № 7403-2, який повертає відшкодування ПДВ. І хоча ВР планувала розгляд документа, зазначений законопроект досі не потрапив до сесійної зали, розповіли у ВАР.
“Чекаємо результатів та інформації від народних депутатів. А також готуємось до завтрашнього податкового комітету, де в порушення регламенту ВРУ планується розглянути 7403-д, тобто доопрацьований комітетом законопроект 7403-2.
Як вони його допрацювали, можна тільки здогадуватись, але, швидше за все, мова буде йти про те, щоб відшкодовувати ПДВ тільки самим с/г виробникам, якщо вони експортують самостійно. Іншими словами, холдинги отримають відшкодування ПДВ, а трейдери — ні. Відповідно, ціни на внутрішньому ринку все одно скоротяться, і середні і малі фермери постраждають”, — зазначив заступник голови ВАР Михайло Соколов.