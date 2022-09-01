Скоригував удар по аеродрому "Краматорськ": агенту рф дали 9 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ", засудили до 9 років ув’язнення. Служба безпеки України затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Цитата
"За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку", - ідеться у повідомленні.
Деталі
СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.
Під час досудового розслідування було встановлено особу російського "куратора" агента. Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби фсб Алєксєй Шингірьов.
Завданням російського агента було розвідувати позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами. Отриману інформацію російські окупанти використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".
За даними слідства, для передачі розвідінформації зловмисник використовував один із месенджерів. Зібрані відомості розміщував у спеціально створених представниками фсб закритих групах, таких як "Канал для своих", "На крыле", "лнр14", а також у приватних чатах.
Суд визнав ворожого агента винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську.