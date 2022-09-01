Скорректировал удар по аэродрому "Краматорск": агенту рф дали 9 лет тюрьмы

Цитата

"По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам тюрьмы осужден российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении", - говорится в сообщении.

Детали

СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

Во время досудебного расследования была установлена личность российского "куратора" агента. Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы фсб Алексей Шингирев.

Задачей российского агента было разведывать позиции командных пунктов и логистических складов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами. Полученную информацию российские оккупанты использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск".

По данным следствия, для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями фсб закрытых группах, таких как "Канал для своих", "На крыле", "ЛНР14", а также в частных чатах.

Суд признал вражеского агента виновным по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

СБУ во время контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов востока Украины нейтрализовала российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Славянску, Бахмуту и ​​Краматорскому.