Коригували удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську: викрито агентуру рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Служба безпеки України під час контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська. Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Передану інформацію ворог використовував для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту.
До складу агентурної мережі входило п’ятеро місцевих жителів, яких завербували російські спецслужби. Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через "зв’язкових" – двох учасників терористичної організації "днр".
Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд.
Доповнення
Служба безпеки України під час спецоперації у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях, затримала 19 російських агентів, які коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ.