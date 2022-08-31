Корректировали удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску: разоблачена агентура рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Служба безопасности Украины во время контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов востока Украины нейтрализовала российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны нашего государства на территории Донецкой области, в частности в районах Славянска, Бахмута и Краматорска. Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием фото-, видеофиксации. Собранные сведения передавали представителям спецслужб рф через заранее отработанные анонимные Телеграм-каналы, добавляя геолокации", – говорится в сообщении.
Детали
Переданную информацию враг использовал для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.
В состав агентурной сети входили пять местных жителей, которых завербовали российские спецслужбы. Они действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных" – двух участников террористической организации "днр".
Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.
Задержанным сообщено о подозрении. В отношении четырех подозреваемых СБУ передала обвинительные акты в суд.
Дополнение
Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях задержала 19 российских агентов, которые корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ.