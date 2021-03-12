"Агент НАБУ" Шевченко заявив про спроби стеження за ним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. "Агент НАБУ" Євген Шевченко заявив про спробу стеження за ним. Про це пише УНН з посиланням на Шевченка у Facebook.
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"Якісь олені вскрили моє авто і намагалися встановити обладнання для стеження і прослуховування, але робили це настільки незграбно, що залишили кусок проволоки на самому видному місці", - написав він зокрема.
Додамо
“Агент НАБУ” Євген Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що розслідувачі Bellingcat, які знімають фільм про “вагнерівців” у Білорусі, приїхали до Києва.
Також він розповів, що дав інтервʼю журналістам міжнародного видання Bellingcat.
Фільм Bellingcat
Розслідування про “вагнерівців” анонсував в минулому році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію “прецедентом”, адже українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.
Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.