"Агент НАБУ" Шевченко заявил о попытках слежки за ним
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. "Агент НАБУ" Евгений Шевченко заявил о попытке слежения за ним. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Шевченко в Facebook.
Цитата
"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - написал он в частности.
Добавим
"Агент НАБУ" Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что расследователи Bellingcat, которые снимают фильм о "вагнеровцах" в Беларуси, приехали в Киев.
Также он рассказал, что дал интервью журналистам международного издания Bellingcat.
Фильм Bellingcat
Расследование о "вагнеровцах" анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию "прецедентом", так как украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.
Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021-го должен быть на экранах.