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"Агент НАБУ" Шевченко заявил о попытках слежки за ним

"Агент НАБУ" Шевченко заявил о попытках слежки за ним

Киев  •  УНН

 • 20961 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. "Агент НАБУ" Евгений Шевченко заявил о попытке слежения за ним. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Шевченко в Facebook.

Цитата

"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - написал он в частности.

Добавим

"Агент НАБУ" Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что расследователи Bellingcat, которые снимают фильм о "вагнеровцах" в Беларуси, приехали в Киев.

Также он рассказал, что дал интервью журналистам международного издания Bellingcat.

Фильм Bellingcat

Расследование о "вагнеровцах" анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию "прецедентом", так как украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021-го должен быть на экранах.

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