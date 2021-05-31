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AFP: у ЦАР від вибуху бомби загинуло двоє поліцейських і троє росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Військова колона підірвалася на бомбі на північному заході Центральноафриканської Республіки, у результаті чого загинули двоє поліцейських і троє російських членів воєнізованих формувань. Про це повідомило місцеве уряд у неділю, передає УНН з посиланням на AFP.

AFP: у ЦАР від вибуху бомби загинуло двоє поліцейських і троє росіян

Цитата:

“Троє російських союзників і два офіцери поліції Центральної Африки були вбиті”, — сказав AFP офіційний представник уряду Анж Максим Казагуї.

Деталі

Джерела в ООН повідомили агентству, що в результаті нападу в четвер були поранені п’ять співробітників сил безпеки ЦАР.

За їх словами, колона була підірвана на дорозі між Бербераті і Буар, більш ніж за 400 кілометрів від столиці Бангі.

Джерела повідомили, що до місця події був відправлений російський вертоліт, щоб забрати тіла загиблих і поранених.

Як зазначає видання, Москва, що володіє значним впливом в африканській країні, з 2018 року має великий контингент “інструкторів” для навчання центральноафриканської армії.

У грудні до них приєдналися ще сотні членів російських воєнізованих формувань разом з руандійськими військами, які зіграли ключову роль у допомозі армії президента Фостен-Аршанжу Туадері в придушенні повстання.

Численні свідки і неурядові організації повідомляють, що інструктори насправді є членами так званої “групи Вагнера”, приватної військової компанії, яка разом з руандійськими силовиками і миротворцями ООН бере активну участь у боротьбі з повстанцями ЦАР.

Доповнення

За даними ООН, менш ніж за місяць на мінах у ЦАР загинуло 11 осіб, в основному на північному заході, де розташовані деякі з останніх бастіонів груп повстанців.

Як зазначає агентство, наявність придорожніх бомб і мін — досить нове явище для країни, у якій роками триває конфлікт. Велика частина території колишньої французької колонії розділена між численними збройними бандформуваннями.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, минулого місяця експерти ООН висловили занепокоєння через повідомлення про злочини з боку російських найманців у Центральноафриканській Республіці.

Серед можливих злочинів, про які йдеться — масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій.

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