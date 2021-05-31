AFP: в ЦАР от взрыва бомбы погибли двое полицейских и трое россиян

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“Трое российских союзников и два офицера полиции Центральной Африки были убиты”, — сказал AFP официальный представитель правительства Анж Максим Казагуи.

Детали

Источники в ООН сообщили агентству, что в результате нападения в четверг были ранены пять сотрудников сил безопасности ЦАР.

По их словам, колонна была взорвана на дороге между Берберати и Буаром, более чем в 400 километрах от столицы Банги.

Источники сообщили, что к месту происшествия был отправлен российский вертолет, чтоб забрать тела погибших и раненых.

Как отмечает издание, Москва, обладающая значительным влиянием в африканской стране, с 2018 года имеет большой контингент “инструкторов” для обучения центральноафриканской армии.

В декабре к ним присоединились еще сотни членов российских военизированных формирований вместе с руандийскими войсками, которые сыграли ключевую роль в помощи армии президента Фостен-Аршанжу Туадере в подавлении восстания.

Многочисленные свидетели и неправительственные организации сообщают, что инструкторы на самом деле являются членами так называемой “группы Вагнера”, частной военной компании, которая вместе с руандийскими силовиками и миротворцами ООН активно участвует в борьбе с повстанцами ЦАР.

Дополнение

По данным ООН, менее чем за месяц на минах в ЦАР погибло 11 человек, в основном на северо-западе, где расположены некоторые из последних бастионов групп повстанцев.

Как отмечает агентство, наличие придорожных бомб и мин — довольно новое явление для страны, в которой годами протекает конфликт. Большая часть территории бывшей французской колонии разделена между многочисленными вооруженными бандформированиями.

Что было ранее

Как сообщал УНН, в прошлом месяце эксперты Организации объединенных наций выразили обеспокоенность из-за сообщения о преступлениях со стороны российских наемников в Центральноафриканской Республике.

Среди возможных преступлений, о которых идет речь — массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки, похищения, насильственное перемещение гражданских лиц, нападения на гражданские объекты и агрессия против сотрудников гуманитарных организаций.