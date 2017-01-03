Адвокати С.Курченка не вимагатимуть допиту підзахисного у суді

"Я не буду клопотати про допит Курченка у зв'язку з тим, що сама прокуратура має заявляти клопотання про те, кого допитувати", - сказав Ю.Сухов.

Адвокат зазначив, що захист поки не бачить необхідності когось допитувати у судовому засіданні.

"Вивчивши клопотання, ми не бачимо нових обставин і нових доказів, які б виникли з моменту попереднього арешту", - сказав Ю.Сухов.

Він нагадав, що попередній арешт С.Курченку був обраний за відсутності його захисників 10 травня за участі адвоката з Центру безоплатної правової допомоги.

При цьому, зі слів адвоката, захист підготував скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з тим, що сплив термін досудового слідства справ проти нього.

"Ми вже подавали одне клопотання про закриття кримінального провадження в цій справі через те, що спливли розумні строки досудового розслідування, які визначені законом і у зв'язку з відмовою прокуратурою у задоволенні (клопотання - ред.), ми підготували скаргу до ЄСПЛ, оскільки це фактично зараз в Україні відбувається повторне намагання притягнути Курченка до кримінальної відповідальності", - сказав Ю.Сухов.

Він пояснив, що під час розгляду апеляційної скарги на арешт С.Курченка прокуратура не змогла довести, що терміни розслідування кримінального провадження не сплив.

Захисник відмовився відповідати, де наразі перебуває його підзахисний С.Курченко, зсилаючись на адвокатську таємницю.

"Якщо я скажу, де зараз знаходиться Курченко, то це буде підставою для прокуратури вчиняти певні дії щодо здійснення процедури заочного засудження", - підкреслив Ю.Сухов.

Нагадаємо, 3 січня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу бізнесмену Сергію Курченку, якого підозрюють у вчинені тяжких злочиній в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Захист С.Курченка заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений термін.

28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та взяття під варту Сергія Курченка.