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Адвокаты С.Курченка не потребуют допроса подзащитного в суде

Адвокаты С.Курченка не потребуют допроса подзащитного в суде

Киев • УНН

 • 3714 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Адвокаты не будут требовать допроса бизнесмена Сергея Курченко в судебном заседании, поскольку не видят в ходатайстве ГПУ об избрании ему меры пресечения новых доказательств. Об этом сообщил журналистам после судебного заседания адвокат Юрий Сухов, передает корреспондент УНН.

"Я не буду ходатайствовать о допросе Курченко в связи с тем, что сама прокуратура должна заявлять ходатайство о том, кого допрашивать", - сказал Ю. Сухов.

Адвокат отметил, что защита пока не видит необходимости кого-то допрашивать в судебном заседании.

"Изучив ходатайство, мы не видим новых обстоятельств и новых доказательств, которые возникли бы с момента предыдущего ареста", - сказал Ю. Сухов.

Он напомнил, что предыдущий арест С.Курченку был избран при отсутствии его защитников 10 мая с участием адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.

При этом, по словам адвоката, защита подготовила жалобу в ЕСПЧ в связи с тем, что истек срок досудебного следствия дел против него.

"Мы уже подавали одно ходатайство о закрытии уголовного производства по этому делу из-за того, что истекли разумные сроки досудебного расследования, которые определены законом и в связи с отказом прокуратурой в удовлетворении (ходатайства - ред.), мы подготовили жалобу в ЕСПЧ, поскольку это фактически сейчас в Украине происходит повторные попытки привлечь Курченко к уголовной ответственности ", - сказал Ю. Сухов.

Он пояснил, что при рассмотрении апелляционной жалобы на арест С.Курченка прокуратура не смогла доказать, что сроки расследования уголовного производства не истекли.

Защитник отказался отвечать, где сейчас находится его подзащитный С.Курченко, ссылаясь на адвокатскую тайну.

"Если я скажу, где находится Курченко, то это будет основанием для прокуратуры совершать определенные действия по осуществлению процедуры заочного осуждения", - подчеркнул Ю. Сухов.

Напомним, 3 января Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения бизнесмену Сергею Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Защита С.Курченка заявилп отвод судье, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок .

28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко.

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