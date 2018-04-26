Адвокатам топ-менеджера Рибалки обмежили час ознайомлення з матеріалами справи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Суд 24 квітня поточного року задовольнив клопотання слідчого щодо обмеження строку на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи для адвокатів топ-менеджера компанії “Снек Експорт” Дениса Пробачая. Про це УНН повідомила прес-секретар Зарічного районного суду м. Сум.
“Було клопотання слідчого про встановлення строку на ознайомлення із матеріалами справи. Клопотання розглянуто 24 квітня, задоволено і надано час для ознайомлення”, — зазначили в суді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-менеджер Рибалки розповів, хто давав йому вказівки торгувати з ОРДЛО
Нагадаємо, раніше прокурори заявили про завершення досудового слідства у справі за звинувачення Пробачая у пособництві фінансування тероризму шляхом налагодження збуту снеків ТОВ “Снек Експорт” на територію самопроголошеної “ЛНР”.
Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата від “РПЛ” Сергія Рибалки — Віктору.
Одного менеджера ТОВ “Снек Експорт” вже засуджено за торгівлю снеками в ОРДЛО. Мова про Джабраїлова, який визнав свою вину.
Також нагадаємо, що прокурори у справі напередодні надали суду докази смс-листування топ-менеджерів депутата Рибалки з питань поставок снеків в ОРДЛО. Також, за даними слідства, аби торгувати з окупованими територіями, люди нардепа підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.