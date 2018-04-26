Адвокатам топ-менеджера Рыбалки ограничили время ознакомления с материалами дела

"Было ходатайство следователя об установлении срока на ознакомление с материалами дела. Ходатайство рассмотрено 24 апреля, удовлетворенно и предоставлено время для ознакомления", - отметили в суде.

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Напомним, ранее прокуроры заявили о завершении досудебного следствия по делу по обвинению Пролбачая в пособничестве финансирования терроризма путем налаживания сбыта снеков ООО "Снэк Экспорт" на территории самопровозглашенной "ЛНР".

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата от "РПЛ" Сергея Рыбалки - Виктору.

Один менеджер ООО "Снэк Экспорт" уже осужден за торговлю снеками в ОРДЛО. Речь о Джабраилове, который признал свою вину.

Также напомним, что прокуроры по делу накануне предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров депутата Рыбалки по вопросам поставок снеков в ОРДЛО. Также, по данным следствия, чтобы торговать с оккупированными территориями, люди нардепа подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".