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Адвокат Трампа назвав Коломойського тестом для Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в суботу, 18 травня, написав у своєму мікроблозі в Twitter, що повернення бізнесмена Ігоря Коломойського до України є тестом для новообраного президента України Володимира Зеленського, повідомляє УНН.

"Це тест для новообраного президента. Він (Зеленський - ред) уже оточив себе деякими людьми, які є ворогами президента Трампа. Тепер цей сумнозвісний олігарх (Коломойський - ред), як кажуть, теж має своїх людей навколо нього. Коломойського треба притягнути до відповідальності за погрозу. Побачимо? Це розповість нам чимало про контроль?" - написав Джуліані.

Нагадаємо, що 9 травня американське видання The New York Times повідомило, що Руді Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, планує відвідати Україну, аби зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і переконати його продовжити розслідування, які би могли допомогти Трампу переобратися на другий термін у 2020 році.

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Йдеться про розслідування впливу України на вибори у США через оприлюднення компромату на Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Партії регіонів та на час виборчої кампанії у США - керівника кампанії Дональда Трампа, а також закиди щодо тиску з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена на Генпрокуратуру України начебто в інтересах його сина Хантера Байдена, який був у раді групи газових компаній Burisma екс-міністра екології України Миколи Злочевського. Згодом Джуліані візит скасував, заявивши про начебто існування "ворогів США" в оточенні Зеленського, серед яких він назвав народного депутата та колишнього журналіста Сергія Лещенка.

This is a test for the Pres.-elect.He already has surrounded himself with some people that are enemies of Pres.Trump. Now this notorious oligarch is said to also have people around him. Kolomoisky should be prosecuted for the threat. Let’s see?It will tell us a lot about control?

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 травня 2019 р.

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