Адвокат Трампа назвал Коломойского тестом для Зеленского

“Это тест для новоизбранного президента. Он (Зеленский — ред) уже окружил себя некоторыми людьми, которые являются врагами президента Трампа. Теперь этот пресловутый олигарх (Коломойский — ред), как говорят, тоже имеет своих людей вокруг него. Коломойского надо привлечь к ответственности за угрозу. Посмотрим? Это расскажет нам немало о контроле?” - написал Джулиани.

Напомним, что 9 мая американское издание The New York Times сообщило, что Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, планирует посетить Украину, чтобы встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его продолжить расследование, которые бы могли помочь Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко заявил об отсутствии правонарушений по делам бывшего вице-президента США и его сына

Речь идет о расследовании влияния Украины на выборы в США из-за обнародования компромата на Пола Манафорта, бывшего политтехнолога Партии регионов и на время избирательной кампании в США — руководителя кампании Дональда Трампа, а также обвинения в давлении со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена на Генпрокуратуру Украины будто в интересах его сына Хантера Байдена, который был в совете группы газовой компании Burisma экс-министра экологии Украины Николая Злочевского. Впоследствии Джулиани визит отменил, заявив о якобы существовании “врагов США” в окружении Зеленского, среди которых он назвал народного депутата и бывшего журналиста Сергея Лещенко.

This is a test for the Pres.-elect.He already has surrounded himself with some people that are enemies of Pres.Trump. Now this notorious oligarch is said to also have people around him. Kolomoisky should be prosecuted for the threat. Let’s see? It will tell us a lot about control?

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 мая 2019