Адвокат Гримчака планує сьогодні подати апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Захист заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака планує сьогодні оскаржити постанову суду про взяття його під варту. Про це адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш повідомила у коментарі УНН.
"Ні, ми не подавали ще, ми подамо сьогодні", - повідомила адвокат.
Йдеться про оскарження обох ухвал Деснянського районного суду Чернігова: про взяття під варту з помилкою в по-батькові, а також ухвали про виправлення помилки у першому документі.
Також адвокат повідомила, що, за її інформацією, у родини заступника міністра немає грошей для внесення 6 млн грн застави, а тому питання про внесення застави не стоїть.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилки.
Наразі Гримчак перебуває у Чернігівському СІЗО.