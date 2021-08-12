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Адміністрація Байдена закликала ОПЕК збільшити видобуток нафти

Адміністрація Байдена закликала ОПЕК збільшити видобуток нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Білий дім закликав Організацію країн - експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників збільшити видобуток нафти в спробі зупинити зростання цін на бензин. Про це з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, яке є в розпорядженні CNBC, пише УНН.

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Повідомляється, що цього тижня офіційні представники адміністрації Байдена говорили з представниками “фактичного лідера ОПЕК” — Саудівської Аравії, а також з представниками Об’єднаних Арабських Еміратів та інших членів ОПЕК+.

Білий дім заявив, що липневої угоди групи про збільшення видобутку на 400 000 барелів у день на щомісячній основі, починаючи з серпня і до 2022 року, “просто недостатньо” в “критичний момент глобального відновлення” після пандемії коронавірусу.

Цитата:

“Ми обговорюємо з відповідними членами ОПЕК+ важливість конкурентних ринків при встановленні цін. Конкурентоспроможні енергетичні ринки забезпечать надійні та стабільні поставки енергоносія, і ОПЕК+ повинна робити більше для підтримки економічного відновлення”, — сказав Салліван.

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Відзначається, що цього року ціни на бензин у США виросли через відновлення попиту на нафтопродукти. За даними порталу AAA, середній показник по країні за галон (близько 3,8 л) становив 3,186 долара у вівторок у порівнянні з 3,143 долара місяць тому. Відзначається також, що за останній рік ціни зросли трохи більше ніж на 1 долар. У травні середній показник по країні вперше з 2014 року перевищив позначку в 3 долари.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток буде збільшено на 400 барелів на добу — до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив “чорний понеділок” — найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін — на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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