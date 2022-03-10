Адміністратор USAID каже, що в Україні вбили працівника партнерської організації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер написала в середу в Twitter, що працівник однієї з партнерських організацій USAID "був убитий російськими військовими якраз напередодні свого 32-го дня народження". Про це повідомляє УНН.
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"Мені надзвичайно сумно поділитися смертю Валерії "Лери" Максецької — гордої українки, улюбленого партнера по реалізації USAID і блискучого, співчутливого лідера з формування соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією", — написав Пауер у Twitter.
Деталі
Народжена та виросла в Донецьку, Лера відповіла на вторгнення Росії у 2014 році, працюючи над гуманітарною допомогою. Вона пережила обстріл Донецька, переїхала до Києва та почала працювати з USAID.
"Лера, кваліфікований медик, могла покинути Київ, коли почалося вторгнення, але залишилася допомагати іншим. Лише коли у мами Ірини закінчилися ліки, вона евакуювалася. Поки Лера, Ірина та їхній водій Ярослав чекали в машині, поки проїде російський конвой, по них обстріляв танк, убивши всіх трьох", – додав Пауер.
Нагадаємо
За фактом обстрілу офісу ОБСЄ у місті Маріуполь розпочато кримінальне провадження, пише. Тоді загинула одна людина.