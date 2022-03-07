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Обстріл офісу ОБСЄ у Маріуполі: розпочато кримінальне провадження

Обстріл офісу ОБСЄ у Маріуполі: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 84399 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. За фактом обстрілу офісу ОБСЄ у місті Маріуполь розпочато кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, окупаційні війська Російської Федерації продовжують здійснювати масовані артилерійські обстріли Маріуполя.

Нагадаємо

6 березня 2022 року було здійснено атаку збройних сил РФ на будівлю Офісу ОБСЄ у м. Маріуполі, в якій пошкоджено патрульний центр та зруйновано засоби зв’язку Місії. Також згоріли два автомобілі спеціальної моніторингової місії.

Крім того, в результаті ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Кальміуському та Лівобережному районах міста, а в одному з обстріляних ворогом будинків Центрального району від отриманих поранень помер чоловік.

Українські Національні Новини

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