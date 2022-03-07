Обстрел офиса ОБСЕ в Мариуполе: начато уголовное производство

Цитата

“При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, оккупационные войска Российской Федерации продолжают осуществлять массированные артиллерийские обстрелы Мариуполя.

Напомним

6 марта 2022 года была осуществлена атака вооруженных сил РФ на здание Офиса ОБСЕ в Мариуполе, в которой поврежден патрульный центр и разрушены средства связи миссии. Также сгорели два автомобиля специальной мониторинговой миссии.

Кроме того, в результате вражеских ударов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Кальмиусском и Левобережном районах города, а в одном из обстрелянных врагом домов Центрального района от полученных ранений скончался мужчина.