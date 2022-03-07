Обстрел офиса ОБСЕ в Мариуполе: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По факту обстрела офиса ОБСЕ в городе Мариуполь начато уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
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“При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, оккупационные войска Российской Федерации продолжают осуществлять массированные артиллерийские обстрелы Мариуполя.
Напомним
6 марта 2022 года была осуществлена атака вооруженных сил РФ на здание Офиса ОБСЕ в Мариуполе, в которой поврежден патрульный центр и разрушены средства связи миссии. Также сгорели два автомобиля специальной мониторинговой миссии.
Кроме того, в результате вражеских ударов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Кальмиусском и Левобережном районах города, а в одном из обстрелянных врагом домов Центрального района от полученных ранений скончался мужчина.