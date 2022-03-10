Администратор USAID говорит, что в Украине убили работника партнерской организации

Цитата

"Мне чрезвычайно печально поделиться смертью Валерии "Леры" Максецкой — гордой украинки, любимого партнера по реализации USAID и блестящего, смелого лидера по формированию социальной сплоченности и борьбы с дезинформацией", — написал Пауэр в Twitter.

Детали

Рождена и выросла в Донецке, Лера ответила на вторжение России в 2014 году, работая над гуманитарной помощью. Она пережила обстрел Донецка, переехала в Киев и начала работать с USAID.

"Лера, квалифицированный медик, могла покинуть Киев, когда началось вторжение, но осталась помогать другим. Лишь когда у мамы Ирины закончились лекарства, она эвакуировалась. Пока Лера, Ирина и их водитель Ярослав ждали в машине, пока проедет российский конвой, по ним обстрелял танк, убив всех трех", - добавил Пауэр.

Напомним

По факту обстрела офиса ОБСЕ в городе Мариуполь начато уголовное производство, пишет. Тогда погиб один человек.