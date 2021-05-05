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АЧС: Україна заборонила ввезення свиней з ЄС

АЧС: Україна заборонила ввезення свиней з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Африканська чума свиней шириться територією Європейського Союзу. Про це повідомило управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає УНН.

“Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на веб-сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (OIE), випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) реєструються на території Європейського Союзу, зокрема на території Словацької Республіки, Румунії, Латвії, Естонії, Болгарії, Угорщини.

Відповідно до вимог чинного вітчизняного та міжнародного законодавства та з метою запобігання занесенню на територію України збудника африканської чуми свиней, розпорядженнями Головного державного ветеринарного інспектора України щодо обмеження на ввезення в Україну вантажів із вище перелічених країн через реєстрацію АЧС, заборонено ввезення в Україну:

тварин, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапірових (Tapiridae), генетичного матеріалу та продуктів від них (за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. № 553)”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

В Україні АЧС зафіксована на Буковині. Утилізації підлягають 22 тисячі свиней

АЧС не становить прямої загрози для людей, проте небезпека у споживанні такого м’яса криється набагато глибше, розповів УНН директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Вона (чума — ред.) розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимеш звідки це”, — прокоментував Дорошенко.

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