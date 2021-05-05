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АЧС: Украина запретила ввоз свиней из ЕС

АЧС: Украина запретила ввоз свиней из ЕС

Киев  •  УНН

 • 28760 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Африканская чума свиней распространяется по территории Европейского Союза. Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"Согласно официальной информации, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) регистрируются на территории Европейского Союза, в частности на территории Словацкой Республики, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии.

В соответствии с требованиями действующего отечественного и международного законодательства и с целью предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя африканской чумы свиней, распоряжениями Главного государственного ветеринарного инспектора Украины по ограничению на ввоз в Украину грузов из выше перечисленных стран за регистрацию АЧС, запрещен ввоз в Украину:

животных, принадлежащих к семьям свиных (Suidae), пекариевых (Tayassuidae) и тапировых (Tapiridae), генетического материала и продуктов от них (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с Требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 16.11.2018 г. № 553)", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине АЧС зафиксирована на Буковине. Утилизации подлежат 22 000 свиней.

АЧС не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, рассказал УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума - ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все - такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет - через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это", - прокомментировал Дорошенко.

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