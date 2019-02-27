АЧС: свинарі не вірять у те, що уряд зменшить їм податки

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Аби зменшити тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження АЧС, уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. Це дієвий механізм, але в Україні навряд чи знайдуться кошти на його впровадження. Про це УНН повідомили в Асоціації "Свинарі України".