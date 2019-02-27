АЧС: свинарі не вірять у те, що уряд зменшить їм податки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Аби зменшити тиск на галузь, яка страждає від розповсюдження АЧС, уряд Бельгії запропонував знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів. Це дієвий механізм, але в Україні навряд чи знайдуться кошти на його впровадження. Про це УНН повідомили в Асоціації "Свинарі України".
Там пояснили, що ситуація у вітчизняному та європейському свинарстві значно різниться.
"Українська галузь надзвичайно "різношарова". Так, крім промислових виробників, які варіюються за кількістю поголів’я від сотень голів свиней до тисяч, існує сектор присадибного свинарства. Його частка — 47% загального свинопоголів’я країни. Саме тут ризики поширення АЧС найвищі, а покращити ситуацію доволі складно через низку причин (відсутня ідентифікація поголів’я, приховування спалахів хвороби населенням тощо)", - повідомили в АСУ.
На зниження або тимчасове скасування податків вітчизняні свинарі відреагували б позитивно, продовжили в Асоціації.
"Та треба розуміти, що зниження чи тимчасове скасування оподаткування не може означати, що країна просто "подарує" ці кошти. Швидше за все, цей механізм передбачає перенаправлення вивільнених фінансів на покращення біобезпеки свиногосподарств", - повідомили в АСУ.
В Асоціації нагадали, що державний бюджет уже сформований, програми підтримки розписані.
"Відтак, чекати на позитивне вирішення із питанням оподаткування навряд чи доводиться. Втім, ми всі пам’ятаємо "податкові перипетії", як виробників спочатку залишили без спецрежиму ПДВ, а потім і без програми квазіакумуляції ПДВ", - резюмували в АСУ.
Зауважимо, що попри скептичні настрої колег, Асоціація тваринників України продовжує вимагати від КМУ скасувати або знизити податки для свинарів на час епідемії АЧС.
За даними АТУ, фермери зазнають колосальних збитків від хвороби, а торік було зафіксовано щонайменше 145 спалахів АЧС.
"Через АЧС Україна втратила статус нетто-експортера свинини, хоча раніше Україна експортувала рекордні обсяги свинини. Сьогодні Україна б’є рекорди щодо імпорту свинини. Лише за минулий рік обсяги імпорту свинини Україною зросли у понад 5 разів. Так, у 2017 році Україна імпортувала 8 тис. тонн свинини (у забійній вазі), у 2018 році - 44 тис. тонн", - аргументували свою вимогу в АТУ.
За словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала понад 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою у минулому році.