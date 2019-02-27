АЧС: свиноводы не верят в то, что правительство уменьшит им налоги

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Чтобы уменьшить давление на отрасль, которая страдает от распространения АЧС, правительство Бельгии предложило снизить или временно отменить налоги для свиноводов. Это действенный механизм, но в Украине вряд ли найдутся средства на его внедрение. Об этом сообщили УНН в Ассоциации "Свиноводы Украины".