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АЧС: свиноводы не верят в то, что правительство уменьшит им налоги

АЧС: свиноводы не верят в то, что правительство уменьшит им налоги

Киев  •  УНН

 • 16837 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Чтобы уменьшить давление на отрасль, которая страдает от распространения АЧС, правительство Бельгии предложило снизить или временно отменить налоги для свиноводов. Это действенный механизм, но в Украине вряд ли найдутся средства на его внедрение. Об этом сообщили УНН в Ассоциации "Свиноводы Украины".

Там пояснили, что ситуация в отечественном и европейском свиноводстве значительно различается.

"Украинская отрасль чрезвычайно "разношаровая". Так, кроме промышленных производителей, которые варьируются по количеству поголовья от сотен голов свиней к тысячам, существует сектор приусадебного свиноводства. Его доля - 47% общего поголовья свиней страны. Именно здесь риски распространения АЧС высокие, а улучшить ситуацию довольно сложно по ряду причин (отсутствует идентификация поголовья, сокрытие вспышек болезни населением и т.д.)", - сообщили в АСУ.

На снижение или временную отмену налогов отечественные свиноводы отреагировали бы положительно, продолжили в Ассоциации.

"Но надо понимать, что снижение или временная отмена налогообложения не может означать, что страна просто "подарит" эти средства. Скорее всего, этот механизм предусматривает перенаправление высвободившихся финансов на улучшение биобезопасности свинохозяйств", - сообщили в АСУ.

В Ассоциации напомнили, что государственный бюджет уже сформирован, программы поддержки расписаны.

"Следовательно, ждать положительное решение с вопросом налогообложения вряд ли приходится. Впрочем, мы все помним "налоговые перипетии", как производителей сначала оставили без спецрежима НДС, а потом и без программы квазиакумуляции НДС", - резюмировали в АСУ.

Отметим, что несмотря на скептические настроения коллег, Ассоциация животноводов Украины продолжает требовать от КМУ отменить или снизить налоги для свиноводов на время эпидемии АЧС.

По данным АЖУ, фермеры терпят колоссальные убытки от болезни, а в прошлом году было зафиксировано не менее 145 вспышек АЧС.

"Из-за АЧС Украина потеряла статус нетто-экспортера свинины, хотя Украина экспортировала рекордные объемы свинины. Сегодня Украина бьет рекорды по импорту свинины. Только за прошлый год объемы импорта свинины Украины выросли в более чем 5 раз. Так, в 2017 году Украина импортировала 8 тыс. тонн свинины (в убойном весе), в 2018 году - 44 тыс. тонн", - аргументировали свое требование в АЖУ.

По словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.

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