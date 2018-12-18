АЧС: Росія обмежила поставки кормів для тварин з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Россільгоспнагляд обмежив поставки до Росії кормів для тварин з Китаю. Про це йдеться у повідомленні фітосанітарної служби країни, передає УНН.
"З 14 грудня 2018 року вводяться тимчасові обмеження на поставки у Російську Федерацію з Китаю всіх видів кормів і кормових добавок", - наголошується в повідомленні.
Виняток становлять кормові добавки хімічного та мікробіологічного синтезу і готові корми, що пройшли обробку за технологією, яка гарантує руйнування вірусу АЧС.
Нагадаємо, цього року АЧС вперше була зафіксована у Китаї. Вірус вразив уже кілька провінцій.
При цьому на Китай припадає близько половини від світового рівня виробництва і споживання свинини.
В Україні ж, з початку року, вже було зафіксовано близько 140 випадків АЧС. Всього за останні три роки вірус не обійшов стороною жодну область.
За словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть нема з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр - аграрної політики.