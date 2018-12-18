АЧС: РФ ограничила поставки кормов для животных из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Россельхознадзор ограничил поставки в Россию кормов для животных из Китая. Об этом говорится в сообщении фитосанитарной службы страны, передает УНН.
"С 14 декабря 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию из Китая всех видов кормов и кормовых добавок", - отмечается в сообщении.
Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.
Напомним, в этом году АЧС впервые была зафиксирована в Китае. Вирус поразил уже несколько провинций.
При этом на Китай приходится около половины от мирового уровня производства и потребления свинины.
В Украине же, с начала года, уже было зафиксировано около 140 случаев АЧС. Всего за последние три года вирус не обошел стороной ни одну область.
По словам депутата Сергея Тригубенко, за убытки фермеров от АЧС сегодня даже не с кого спросить, ведь в стране более полутора лет отсутствует профильный министр - аграрной политики.