АЧС: Польська галузь свинарства ризикує залишитися без малих ферм

Уточнюється, що останнім часом сімейні ферми в Польщі все частіше відмовляються від свинарства. Через погану організацію торгівлі в карантинних зонах, а також складності з утилізацією свиней, пише видання.

“Наприклад, через обмежувальні заходи розташовані в карантинних зонах бійні не можуть приймати тварин з округи. Свинарям доводиться відвозити свиней на забій за сотні кілометрів на території, вільні від вірусу АЧС. Дрібним фермерам доводиться збирати великі партії, щоб хоч якось знизити витрати”, — йдеться в повідомленні.

Фермерам, діяльність яких зосереджена в заражених зонах, все складніше продати свиней, підкреслює Толвінський.

“М’ясопереробники не можуть їх купити. Ветеринарні лікарі дезорієнтовані. Це проблеми, про які відомо вже кілька років. Якби при владі було бажання насправді допомогти, то вона повинна була дозволити бійні в карантинних зонах скуповувати свиней у місцевих фермерів”, — вважає він.

Ще одна сторона проблеми — падіння цін на тварин із зон, охоплених вірусом. За словами фермерів, після реєстрації спалаху і встановлення обмежень ціни на свиней знижуються негайно. Крім того автоматично накладається тридцятиденна заборона на переміщення тварин, за час якого свині, готові до продажу, можуть перейти в клас “тих, що переросли”. А це — знову втрати в ціні, пише видання.

Нагадаємо, сьогодні АЧС лютує на території багатьох європейських і азіатських країн. Постраждали від вірусу Болгарія, Румунія, Польща, Сербія, Росія, Україна, Китай, В’єтнам, Таїланд, Лаос та інші.

Наприклад, в Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже більше 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.

За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають декілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.