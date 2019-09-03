АЧС: Польская отрасль свиноводства рискует остаться без малых ферм

Уточняется, что последнее время семейные фермы в Польше все чаще отказываются от свиноводства. Из-за плохой организации торговли в карантинных зонах, а также сложности с утилизацией свиней, пишет издание.

“Например, из-за ограничительных мер расположенные в карантинных зонах скотобойни не могут принимать животных из округи. Свиноводам приходится отвозить свиней на забой за сотни километров на территории, свободные от вируса АЧС. Мелким фермерам приходится собирать крупные партии, чтобы хоть как-то снизить издержки”, — говорится в сообщении.

Фермерам, деятельность которых сосредоточена в зараженных зонах, все сложнее продать свиней, подчеркивает Толвинский.

“Мясопереработчики не могут их купить. Ветеринарные врачи дезориентированы. Это проблемы, о которых известно уже несколько лет. Если бы у власти было желание на самом деле помочь, то она должна была позволить скотобойням в карантинных зонах скупать свиней у местных фермеров”, — считает он.

Еще одна сторона проблемы — падение цен на животных из зон, охваченных вирусом. По словам фермеров, после регистрации вспышки и установления ограничений цены на свиней снижаются незамедлительно. Кроме того автоматически налагается тридцатидневный запрет на перемещение животных, за время которого свиньи, готовые к продаже, могут перейти в класс “переросших”. А это — снова потери в цене, пишет издание.

Напомним, сегодня АЧС бушует на территории многих европейских и азиатских стран. Пострадали от вируса Болгария, Румыния, Польша, Сербия, Россия, Украина, Китай, Вьетнам, Таиланд, Лаос и другие.

К примеру, в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже более 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.