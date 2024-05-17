Над Одеською та Кіровоградською областями зафіксовано ворожі "шахеди"
Київ • УНН
Ворожі безпілотники були виявлені в напрямку Одеси та Одеської та Кіровоградської областей.
Ворожі "шахеди" зафіксовані на Одещині та Кіровоградщині. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Група "шахедів" з Чорного моря у напрямку Одеси!
"Шахеди" на півночі Одещини та на заході Кіровоградщини рухаються на північний захід
Ворог атакує: загроза ударних БпЛА у Сумській та Харківській областях16.05.24, 22:10 • 46610 переглядiв