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17 травня: День зникаючих видів, Всесвітній день інформаційної спільноти

17 травня: День зникаючих видів, Всесвітній день інформаційної спільноти

Київ • УНН

 • 127110 перегляди

Сьогодні, у третю п’ятницю травня, усі, кому небайдужа доля флори та фауни нашої планети, можуть долучитися до Дня зникаючих видів. Нині на Землі понад п’ять тисяч представників рослинного й тваринного світу перебувають на межі остаточного вимирання.

Сьогодні, у третю п’ятницю травня, усі, кому небайдужа доля флори та фауни нашої планети, можуть долучитися до Дня зникаючих видів, пише УНН.

Подія була започаткована у 2006 році екологічною організацією "Коаліція зникаючих видів".

Складна кліматична ситуація на нашій планеті та людська діяльність, шо шкодить екології, негативно впливають на тваринний та рослинний світ, кількість його представників значно скорочується. Такі види тварин, як велика панда, сніжний барс, західна горила, морський ангел, павук-птахоїд, білий лев, жук-олень тощо перебувають під загрозою зникнення.

Мета сьогоднішньої події - привернути увагу людства до серйозності проблеми вимирання тварин та зникнення рослин.

За деякими оцінками, нині на Землі понад п’ять тисяч представників рослинного й тваринного світу перебувають на межі остаточного вимирання.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Всесвітнього дня інформаційної спільноті.

Подія була започаткована у 2006 році на честь того, що саме 17 травня 1865 року у Парижі був заснований Міжнародний телеграфний союз. На той момент саме телеграф був єдиним способом швидкої передачі інформації.  

Нині існує безліч каналів оперативної передачі інформації, і практично усі вони пов’язані з інтернетом, який сьогодні святкує свій день народження.

Саме 17 травня 1991 року був прийнятий єдиний стандарт World Wide Web.

17 травня – це Міжнародний день телефону довіри для дітей. Подія, яка підвищує обізнаність про телефони допомоги дітям та їхню важливу роль у захисті прав дітей у всьому світі.

Тефони довіри для дітей – можливість захистити права дітей, попередити жорстоке поводження з дітьми та сприяти доступності механізмів захисту.

Своє професійне свято сьогодні відзначають лікарі-пульмонологи – люди в білих халатах, які займаються діагностикою та лікуванням захворювань органів дихальної системи.

Захворювання дихальних шляхів є найпоширенішими у світі. Пневмонії, бронхіти, хронічні обструктивні захворювання легень, астми, плеврити. Без кваліфікованої діагностики та лікування ці захворювання значно знижують якість життя, впливають на працездатність, і навіть можуть призвести до трагічних наслідків.

Ще сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертонією.

Гіпертонія характеризується підвищенням артеріального тиску, і є  найпоширенішою серцево-судинною хворобою. Близько 1,5 мільярда населення планети страждають на гіпертонію, при цьому, майже половина з них не здогадуються про наявність у себе підвищеного тиску.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти, проповідника та богослова Андроніка.

Вважається, що, мандруючи світом, він навернув багатьох язичників у християнство та звів чимало церков.

Іменини сьогодні святкують Адріан, Андрій, Степан, Юлія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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