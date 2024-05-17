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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 03:03  •  280 просмотра

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Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов. Сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.

Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов, пишет УНН.

Событие было основано в 2006 году экологической организацией "Коалиция исчезающих видов".

Сложная климатическая ситуация на нашей планете и человеческая деятельность, вредящая экологии, негативно влияют на животный и растительный мир, количество его представителей значительно сокращается. Такие виды животных, как большая панда, снежный барс, западная горилла, морской ангел, паук-птицеед, белый лев, жук-олень и т.д. находятся под угрозой исчезновения.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание человечества к серьезности проблемы вымирания животных и исчезновения растений.

По некоторым оценкам, сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня информационного сообщества.

Событие было основано в 2006 году в честь того, что именно 17 мая 1865 года в Париже был основан Международный телеграфный союз. На тот момент именно телеграф был единственным способом быстрой передачи информации.  

Сейчас существует множество каналов оперативной передачи информации, и практически все они связаны с интернетом, который сегодня празднует свой день рождения.

Именно 17 мая 1991 года был принят единый стандарт World Wide Web.

17 мая - это Международный день телефона доверия для детей. Событие, которое повышает осведомленность о телефонах помощи детям и их важной роли в защите прав детей во всем мире.

Телефоны доверия для детей - возможность защитить права детей, предупредить жестокое обращение с детьми и способствовать доступности механизмов защиты.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают врачи-пульмонологи - люди в белых халатах, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний органов дыхательной системы.

Заболевания дыхательных путей являются самыми распространенными в мире. Пневмонии, бронхиты, хронические обструктивные заболевания легких, астмы, плевриты. Без квалифицированной диагностики и лечения эти заболевания значительно снижают качество жизни, влияют на работоспособность, а также могут привести к трагическим последствиям.

Еще сегодня во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

Гипертония характеризуется повышением артериального давления, и является  самой распространенной сердечно-сосудистой болезнью. Около 1,5 миллиарда населения планеты страдают гипертонией, при этом, почти половина из них не догадываются о наличии у себя повышенного давления.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти, проповедника и богослова Андроника.

Считается, что, путешествуя по миру, он обратил многих язычников в христианство и возвел немало церквей.

Именины сегодня празднуют Адриан, Андрей, Степан, Юлия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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