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Netflix анонсує прем'єру другого сезону "Гри в кальмарів" наприкінці 2024 року

Netflix анонсує прем'єру другого сезону "Гри в кальмарів" наприкінці 2024 року

Київ • УНН

 • 121547 перегляди

Прем'єра другого сезону популярного серіалу Netflix "Гра в кальмари" відбудеться у другій половині 2024 року, разом з іншими довгоочікуваними шоу, такими як "Нічний агент", фінальний сезон "Кобри Кай" та нові сезони таких популярних серіалів, як "За межею", "Емілі в Парижі" та "Монстр".

Прем’єра другого сезону серіалу "Гра в кальмара" відбудеться у другій половині 2024 року. Про це повідомив співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос під час телеконференції, передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

Серед серіалів, прем’єри яких заплановані на друге півріччя 2024 року, – другий сезон "Гри в кальмара" та "Нічного агента", фінальний сезон "Кобри Кай". Також вийдуть нові сезони серіалів "Зовнішні мілини", "Емілі в Парижі" та антологія "Монстр" американського сценариста Раяна Мерфі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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