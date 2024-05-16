Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

Премьера второго сезона сериала "Игра в кальмара" состоится во второй половине 2024 года. Об этом сообщил согенеральный директор Netflix Тед Сарандос во время телеконференции, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Среди сериалов, премьеры которых запланированы на второе полугодие 2024 года, - второй сезон "Игры в кальмара" и "Ночного агента", финальный сезон "Кобры Кай". Также выйдут новые сезоны сериалов "Внешние отмели", "Эмили в Париже" и антология "Монстр" американского сценариста Райана Мерфи.

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На вторую половину года запланирован выход ряда новых сериалов: "Первобытная Америка", "Сенна" - о легендарном гонщике Формулы-1 Айртоне Сенне - и экранизация романа Элин Гильдербранд "Идеальная пара" с Николь Кидман и Ливом Шрайбером в главных ролях.

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