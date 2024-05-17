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Українська легкоатлетка перемогла на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка перемогла на турнірі в Італії

Київ • УНН

 • 104129 перегляди

Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла забіг на 400 метрів з бар'єрами на турнірі Challenge Series в італійській Савоні з результатом 55,83 секунди.

Українська легкоатлетка перемогла на турнірі в італійській Савоні на дистанції 400 м з бар’єрами з часом 55.83 секунди. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українська легкоатлетка Анна Рижикова здобула перемогу на турнірі серії челенджер в італійській Савоні, який відбувся в межах Світового легкоатлетичного континентального туру. У забігу на 400 метрів з бар’єрами спортсменка з Дніпра фінішувала першою, показавши вражаючий результат - 55.83 секунди.

На п’єдесталі пошани поруч із Рижиковою стали представниці господарської країни – Аліса Мураро (56.05) та Елеонора Марічіандо (56.26), які посіли друге і третє місця відповідно.

Цей старт став дебютним для 34-річної українки у літньому легкоатлетичному сезоні. Варто зазначити, що вона вже встигла здобути для України дві ліцензії на Олімпіаду-2024: у бігу на 400 метрів з бар’єрами та у змішаній естафеті 4х400 метрів.

Нагадаємо

На попередніх Олімпійських іграх у Лондоні-2012 Рижикова разом з українською командою здобула бронзову медаль в естафеті 4х400 метрів.

Українська легкоатлетка Магучіх здобула перемогу на турнірі в Словаччині15.02.23, 00:25 • 1137352 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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