Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии
Киев • УНН
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами на турнире Challenge Series в итальянской Савоне с результатом 55,83 секунды.
Украинская легкоатлетка победила на турнире в итальянской Савоне на дистанции 400 м с барьерами со временем 55.83 секунды. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова одержала победу на турнире серии челленджер в итальянской Савоне, который состоялся в рамках Мирового легкоатлетического континентального тура. В забеге на 400 метров с барьерами спортсменка из Днепра финишировала первой, показав впечатляющий результат - 55.83 секунды.
На пьедестале почета рядом с Рыжиковой стали представительницы хозяйственной страны - Алиса Мураро (56.05) и Элеонора Маричиандо (56.26), которые заняли второе и третье места соответственно.
Этот старт стал дебютным для 34-летней украинки в летнем легкоатлетическом сезоне. Стоит отметить, что она уже успела получить для Украины две лицензии на Олимпиаду-2024: в беге на 400 метров с барьерами и в смешанной эстафете 4х400 метров.
Напомним,
На предыдущих Олимпийских играх в Лондоне-2012 Рыжикова вместе с украинской командой завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров.
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