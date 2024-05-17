Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка победила на турнире в итальянской Савоне на дистанции 400 м с барьерами со временем 55.83 секунды. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова одержала победу на турнире серии челленджер в итальянской Савоне, который состоялся в рамках Мирового легкоатлетического континентального тура. В забеге на 400 метров с барьерами спортсменка из Днепра финишировала первой, показав впечатляющий результат - 55.83 секунды.

На пьедестале почета рядом с Рыжиковой стали представительницы хозяйственной страны - Алиса Мураро (56.05) и Элеонора Маричиандо (56.26), которые заняли второе и третье места соответственно.

Этот старт стал дебютным для 34-летней украинки в летнем легкоатлетическом сезоне. Стоит отметить, что она уже успела получить для Украины две лицензии на Олимпиаду-2024: в беге на 400 метров с барьерами и в смешанной эстафете 4х400 метров.

Напомним,

На предыдущих Олимпийских играх в Лондоне-2012 Рыжикова вместе с украинской командой завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров.

Украинская легкоатлетка Магучих одержала победу на турнире в Словакии