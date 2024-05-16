Російський окупант подарував "приволік" на "Поле чудес" збитий безпілотник
Київ • УНН
Російський окупант, який воював в Україні, подарував ведучому російської телепрограми "Поле чудес" Леоніду Якубовичу збитий безпілотник під час передачі, присвяченій 9 травня.
Окупант, який воював в Україні, подарував ведучому російської програми "Поле чудес" Леоніду Якубовичу збитий безпілотник, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, учасник російського вторгнення в Україну Руфет Рустамов із Новочеркаська подарував ведучому "Поля чудес" Леоніду Якубовичу збитий дрон під час передачі, присвяченої 9 травня.
Рустамов заявив, що дрон був збитий "орлами" батальйону РЕБ 150-ї мотострілецької дивізії". "Леоніде Аркадійовичу, це ексклюзивно для вас", - заявив військовий. "Дрон приволік", — сказав Якубович, побачивши подарунок.
Крім того, росЗМІ зазначають, що того ж дня Якубовичу подарували бронежилет, каску із символікою російського вторгнення в Україну та модель ППО.