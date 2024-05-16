Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

Воевавший в Украине оккупант подарил ведущему российской программы "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый беспилотник, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, участник российского вторжения в Украину Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил ведущему "Поля чудес" Леониду Якубовичу сбитый дрон во время передачи, посвященной 9 мая.

Рустамов заявил, что дрон был сбит "орлами" батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии". "Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас", - заявил военный. "Дрон приволок", - сказал Якубович, увидев подарок.

Кроме того, росСМИ отмечают, что в тот же день Якубовичу подарили бронежилет, каску с символикой российского вторжения в Украину и модель ПВО.