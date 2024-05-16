Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  104876 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  103441 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  104113 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  125966 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  54061 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  123476 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135235 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140025 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150049 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167395 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  188167 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  208047 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  409990 просмотра

Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

Российский оккупант, который воевал в Украине, подарил ведущему российской телепрограммы "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый беспилотник во время передачи, посвященной 9 мая.

УНН Lite •   •  12149 просмотра
Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр

Группа "шахедов" из Запорожской области направляется в Днепр, согласно сообщениям Воздушных Сил.

Война •   •  10491 просмотра
Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр

Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Сумской и Харьковской областях

Воздушные Силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  13118 просмотра
Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Сумской и Харьковской областях

Турция поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО на фоне протестов против закона об "иностранных агентах"

Турция остается приверженной интеграции Грузии в ЕС и НАТО, надеясь, что нынешние события в стране будут решены в пользу грузинского народа, как заявил президент Турции Эрдоган во время визита премьер-министра Грузии в Анкару.

Новости Мира •   •  11300 просмотра
Турция поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО на фоне протестов против закона об "иностранных агентах"

Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения

Финские жилищные ассоциации сталкиваются с трудностями из-за неуплаты российскими владельцами квартир членских взносов, но правительство готовит новый закон, который позволит удобно присылать предупреждения и потенциально конфисковывать жилье у должников.

Новости Мира •   •  10413 просмотра
Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения

Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка

Апелляционный суд Киева поддержал позицию Национального банка Украины и закрыл дело по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров личного поручительства по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации.

политика •   •  10226 просмотра
Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка

Трудности перевода: российские хакеры разослали немецким политикам фишинговые письма, но наделали ошибок в тексте

Российские хакеры разослали фишинговые электронные письма с ошибками на немецком языке, но наделали в тексте ошибок. Сейчас ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) предупредило о новой угрозе российских кибератак.

Новости Мира •   •  10060 просмотра
Трудности перевода: российские хакеры разослали немецким политикам фишинговые письма, но наделали ошибок в тексте

У россии не хватает сил для стратегического прорыва на Харьковщине - командующий войсками НАТО

Российским войскам не хватает сил и средств для достижения стратегического прорыва в Харьковской области, заявил Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Война •   •  11336 просмотра
У россии не хватает сил для стратегического прорыва на Харьковщине - командующий войсками НАТО

Элитная недвижимость в Дубае: "Схемы" показали незадекларированное имущество чиновников из Кабмина, оборонпрома и КГГА

Нынешние украинские чиновники из Кабинета министров, оборонных предприятий и Киевской городской администрации владеют незадекларированной роскошной недвижимостью в Дубае стоимостью в миллионы долларов, согласно расследованию журналистов.

политика •   •  11414 просмотра
Элитная недвижимость в Дубае: "Схемы" показали незадекларированное имущество чиновников из Кабмина, оборонпрома и КГГА

Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца

48-летний украинец был жестоко убит, а его тело расчленено и сожжено в хозяйственной постройке сельскохозяйственного предприятия в польском городе Рокицины, трое подозреваемых в совершении преступления были арестованы.

Криминал и ЧП •   •  10961 просмотра
Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца