Уряд не піде на різке підвищення прожиткового мінімуму - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Суттєвого підвищення прожиткового мінімуму в наступному році чекати не варто, оскільки в такому випадку уряд повинен буде шукати істотні кошти на всі соціальні виплати, зарплати і пенсії, прив'язані до цього показника. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський в коментарі кореспонденту УНН.
"Те, що Прем'єр озвучив це (намір - ред.) - це нормально. Як мінімум, це говорить про те, що він розуміє і бачить очевидні речі. Як я зрозумів, він сказав: ми на скільки зможемо, на стільки і будемо підвищувати. Я не думаю, що буде в два рази підвищено в бюджеті на 2020 рік, тому що до прожиткового мінімуму прив'язані всі соціальні стандарти і виплати малозабезпеченим, і одиноким матерям, і мінімальна пенсія, в тому числі, тобто це за собою може потягти великі додаткові витрати держбюджету", - зазначив Скаршевський.
За його словами, прожитковий мінімум, закладений в держбюджеті, в два рази нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум, який розраховує Мінсоцполітики, і приблизно в 3,5-4 рази нижче, ніж реальний прожитковий мінімум в країні.
Нагадаємо, вчора, 2 вересня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що одним із пріоритетних завдань роботи нового уряду стане перегляд прожиткового мінімуму в бік збільшення і зниження тарифів на комунальні послуги.
Як повідомляв УНН раніше, з 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум - до 1936 гривень (1853 гривень раніше).
Відповідно всі соціальні виплати, прив'язані до нього також зросли. Наступне підвищення показника заплановано на 1 грудня 2019 року.