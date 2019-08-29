АЧС: Китай скуповує французьку свинину
Київ • УНН
ИЇВ. 29 серпня. УНН. У січні-червні 2019 року Франція експортувала 236 тис. тонн свинини, що на 8% або на 17 тис. тонн більше, аніж протягом аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє pig-world.co.uk, передає УНН.
Загальний прибуток від експорту французької свинини для країни склав 449,5 млн євро. Це — на 17% більше, ніж у 2018 році.
Уточнюється, що найбільше зросли поставки до Китаю — на 56% або на 14 тис. тонн у річному вимірі. Китай скуповує французьку свинину на тлі поширення в країні африканської чуми свиней (АЧС).
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Повідомляється, що імпорт свинини до Франції у першому півріччі скоротився на 11%, або на 17 тис. тонн — до 137,7 тис. тонн. Основним постачальником продукту у Францію є Іспанія.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україн з початку року було зафіксовано вже більше 40 спалахів АЧС. Та, незважаючи на таку статистику, у Держпродспоживслужбі називають свою роботу з протистояння хворобі успішною. Як доказ наводять приклади інших країн, де спалахів зараз фіксують ще більше.
Разом з тим, експерти та фермери, навпаки, наголошують на бездіяльності та непрофесійності контролерів у питаннях протистояння вірусу. І наголошують на тому, що в Україні досі немає затвердженої державної програми боротьби з АЧС.
Крім того, фермерам, які постраждали від вірусу практично не компенсуються збитки. Так, за словами Сергія Тригубенка, станом на кінець минулого року, держава була винна фермерським господарствам 27 млн. грн компенсаційних виплат.