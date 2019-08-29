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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111812 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122520 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120033 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125268 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150867 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150480 просмотра

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АЧС: Китай скупает французскую свинину

АЧС: Китай скупает французскую свинину

Киев  •  УНН

 • 12792 просмотра

Иев. 29 августа. УНН. В январе-июне 2019 года Франция экспортировала 236 тыс. тонн свинины, что на 8% или на 17 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает pig-world.co.uk, передает УНН.

Общая прибыль от экспорта французской свинины для страны составил 449,5 млн евро. Это — на 17% больше, чем в 2018 году.

Уточняется, что больше всего выросли поставки в Китай — на 56% или на 14 тыс. тонн в годовом измерении. Китай скупает французскую свинину на фоне распространения в стране африканской чумы свиней (АЧС).

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Сообщается, что импорт свинины во Францию в первом полугодии сократился на 11%, или на 17 тыс. тонн — до 137,7 тыс. тонн. Основным поставщиком продукта во Францию является Испания.

Напомним, как писал УНН, в Украине с начала года было зафиксировано уже более 40 вспышек АЧС. Но, несмотря на такую статистику, в Госпродпотребслужбы называют свою работу по противостоянию болезни успешной. В качестве доказательства приводят примеры других стран, где вспышек сейчас фиксируют еще больше.

Вместе с тем, эксперты и фермеры, наоборот, отмечают бездействие и непрофессионализм контроллеров в вопросах противостояния вируса. И отмечают, что в Украине до сих пор нет утвержденной государственной программы борьбы с АЧС.

Кроме того, фермерам, пострадавшим от вируса практически не компенсируются убытки. Так, по словам Сергея Тригубенко, по состоянию на конец прошлого года, государство было должно фермерским хозяйствам 27 млн. грн компенсационных выплат.

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