АЧС: Китай скупает французскую свинину

Общая прибыль от экспорта французской свинины для страны составил 449,5 млн евро. Это — на 17% больше, чем в 2018 году.

Уточняется, что больше всего выросли поставки в Китай — на 56% или на 14 тыс. тонн в годовом измерении. Китай скупает французскую свинину на фоне распространения в стране африканской чумы свиней (АЧС).

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Сообщается, что импорт свинины во Францию в первом полугодии сократился на 11%, или на 17 тыс. тонн — до 137,7 тыс. тонн. Основным поставщиком продукта во Францию является Испания.

Напомним, как писал УНН, в Украине с начала года было зафиксировано уже более 40 вспышек АЧС. Но, несмотря на такую статистику, в Госпродпотребслужбы называют свою работу по противостоянию болезни успешной. В качестве доказательства приводят примеры других стран, где вспышек сейчас фиксируют еще больше.

Вместе с тем, эксперты и фермеры, наоборот, отмечают бездействие и непрофессионализм контроллеров в вопросах противостояния вируса. И отмечают, что в Украине до сих пор нет утвержденной государственной программы борьбы с АЧС.

Кроме того, фермерам, пострадавшим от вируса практически не компенсируются убытки. Так, по словам Сергея Тригубенко, по состоянию на конец прошлого года, государство было должно фермерским хозяйствам 27 млн. грн компенсационных выплат.