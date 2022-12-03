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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24555 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57445 перегляди

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Абонентам Vodafone щастить: IBOX BANK разом з Mastercard розігрує електромобіль

Абонентам Vodafone щастить: IBOX BANK разом з Mastercard розігрує електромобіль

Київ • УНН

 • 1036887 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. IBOX BANK разом із провідною українською телеком-компанією Vodafone Україна продовжують акцію і вже під новорічну ялинку подарують електромобіль щасливчику!

Взяти участь в акції можуть лише абоненти Vodafone, які протягом періоду акції поповнили рахунок карткою Mastercard®. Щоб виграти електромобіль, потрібно в період дії акції виконати наступні умови:

  • зробити 5 поповнень номера телефона оператора Vodafone Україна у додатку My Vodafone або у вебверсії сервісу;
  • сума кожної операції при цьому має становити не менше 150 гривень і повинна бути сплачена карткою Mastercard будь-якого банку України;

Переможця акції буде визначено за допомогою рандомайзеру на сайті Random.org.

І вже під новорічну ялинку новенький електромобіль GAC AION Y знайде свого власника!

Деталі та правила акції тут.

@iboxbank IBOX BANK разом з Mastercard розігрує авто серед абонентів Vodafone! Щоб стати учасником розіграшу кросовера, потрібно зробити 5 поповнень номера телефона оператора Vodafone Україна у додатку My Vodafone або у вебверсії сервісу. Сума кожної операції має складати 150 гривень. Сплата має бути карткою Mastercard будь-якого банку України. Деталі: https://iboxbank.online/ua/news/raffle_electric_car_from_iboxbank_and_vodafone.html #машина #авто #автомобили #електрокар #розіграш #розіграшукраїна ♬ оригінальний звук - IBOX BANK

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