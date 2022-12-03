Абонентам Vodafone щастить: IBOX BANK разом з Mastercard розігрує електромобіль

Взяти участь в акції можуть лише абоненти Vodafone, які протягом періоду акції поповнили рахунок карткою Mastercard®. Щоб виграти електромобіль, потрібно в період дії акції виконати наступні умови:



зробити 5 поповнень номера телефона оператора Vodafone Україна у додатку My Vodafone або у вебверсії сервісу;



сума кожної операції при цьому має становити не менше 150 гривень і повинна бути сплачена карткою Mastercard будь-якого банку України;



Переможця акції буде визначено за допомогою рандомайзеру на сайті Random.org.

І вже під новорічну ялинку новенький електромобіль GAC AION Y знайде свого власника!

Деталі та правила акції тут.