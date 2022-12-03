Абонентам Vodafone везет: IBOX BANK вместе с Mastercard разыгрывает электромобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. IBOX BANK вместе с ведущей украинской телеком-компанией Vodafone Украина продолжают акцию и уже под новогоднюю елку подарят электромобиль счастливчику!
Принять участие в акции могут только абоненты Vodafone, которые в течение периода акции пополнили счет картой Mastercard®. Чтобы выиграть электромобиль, нужно в период действия акции выполнить следующие условия:
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- сделать 5 пополнений телефонного номера оператора Vodafone Украина в приложении My Vodafone или в веб-версии сервиса;
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- сумма каждой операции при этом должна составлять не менее 150 гривен и должна быть уплачена картой Mastercard любого банка Украины;
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Победитель акции будет определен с помощью рандомайзера на сайте Random.org.
И уже под новогоднюю елку новенький электромобиль GAC AION Y найдет своего владельца!
Детали и правила акции здесь.