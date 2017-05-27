А.Венгер здобув сьомий Кубок Англії на чолі Арсеналу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Лондонські "Арсенал" та "Челсі" на стадіоні "Уемблі" зіграли у фінальному поєдинку Кубка Англії, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Повести у рахунку "канонірам" дозволив швидкий гол у виконанні Алексіса Санчеса. На 76 хвилині підопічні Арсена Венгера пропустили від Дієго Кости, але вже через дві хвилини вийшли вперед. Аарон Ремзі став героєм зустрічі, забивши переможний гол – 2:1.
Примітно, що забитий м'яч А.Санчеса на 4 хвилині став найшвидшим у фіналах Кубка Англії.
Варто зазначити, що "Арсенал" виграв Кубок Англії в третій раз за чотири роки. Окрім того, "каноніри" здобули цей трофей в 13-те, вийшовши на перше місце за цим показником, перегнавши "Манчестер Юнайтед" (12).
Зауважимо, що А.Венгер виявився рекордсменом Кубка Англії – сім перемог в турнірі.